القبض على متهمين بالتزوير والسرقة والاتجار بالمخدرات

2022/02/01 | 11:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت قيادة عَمَلِيَّات بَغْدَاد، الثلاثاء، القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفه بينهم (٤) منتحلين صفة رسمية.وقالت القيادة في بيان وصل “النور نيوز” أن “المفارز المشتركة في قيادة العمليات من خلال الجهود المكثفة لمفارزها المنتشرة بجانبي الكرخ والرصافة، تمكنت خلال الاسبوع الماضي من القاء القبض على 4 متهمين بالتزوير وانتحال …

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