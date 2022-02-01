شخص يقدم على قتل زوجته وابنته وابنه غربي بغداد

2022/02/01 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغدادافاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باقدام شخص على قتل زوجته وابنته وابنه غربي بغداد.وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أنه "اقدم شخص على قتل زوجته المدعوة (أ.ص) تولد ١٩٩٠ واصابة ام الزوجة المدعوة (ع.ع) في قرية الذهب الابيض في ابى غريب غربي بغداد".

وأضاف أن "الجاني اقدم على قتل بنته المدعوة (ب.ع) تولد ٢٠٠٨، وقتل ابنه البالغ من العمر سنة واحدة".

ولفت الى انه "حاول قتل عمه والد زوجته حيث حصل تبادل اطلاق نار من الطرفين اسفر عن اصابة الجاني وعمه".

وأشار الى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث واعتقلت الجاني والعم ونقلت الجثث والمصابة الى احدى المستشفيات".

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