كورونا تحرم لاعبين جدد من مباراة العراق ولبنان.. تعرف على التفاصيل

2022/02/01 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ رياضةكشفت فحوصاتُ الـ PCR، التي أجريت في بيروت، عن إصاباتٍ إيجابيةٍ في صفوف وفد منتخب العراق الوطني.

وشملت الاصابات اللاعبين ميثم جبار وحسن رائد وفرانس ضياء وعلاء عباس والإداري زياد عبد الرحمن والمصور محمد العزاوي والمحاسب مصطفى خالد، بالإضافة الى رزاق فرحان.

وبذلك سيغيبُ اللاعبون الذين ظهرت فحوصاتهم إيجابيةً عن مباراةِ منتخب العراق الوطني ونظيره اللبناني التي ستقامُ اليوم الثلاثاء في ملعبِ صيدا ببيروت في الساعةِ الثالثة عصراً.

يذكرُ أن اللاعبين سامح سعيد وحسين جبار وشيركو كريم ظهرت نتائجُ فحوصاتهم سلبيةً أثناء إعادتها.

يشار الى ان المنتخب العراقي اختتم يوم امس الاثنين آخر وحداته التدريبيّة قبل مواجهةِ نظيره اللبناني ظهر اليوم الثلاثاء على ملعبِ صيدا البلدي، وذلك ضمن التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

وجرت تدريباتُ يوم أمس بمشاركةِ (22) لاعباً هم كلٌ من: فهد طالب، علي ياسين، حسن احمد، حسن رائد، مصطفى ناظم، حسن عبد الكريم، محمد علي عبود، احمد إبراهيم، احمد فرحان، علاء عباس، علي حصني، ميثم جبار ، كرار نبيل، مناف يونس، مهند جعاز، امير العماري، فرانس ضياء، علي الحمادي، زيدان اقبال، سجاد جاسم، أيمن حسين، سعد عبد الأمير.

وأكد مشرفُ المباراة من اندونيسيا، اسيب سابوترا، ان المباراة سوف تجري وفق نظام تقنية الفار.

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