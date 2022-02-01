العمليات المشتركة : الوضع على الحدود العراقية السورية مطمئن بشكل كامل

2022/02/01 | 11:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري :" ان الوضع على الحدود العراقية السورية مطمئن بشكل كامل وهناك سيطرة تامة على الحدود الدولية ".وقال الشمري في مؤتمر امني :" الحدود ممسوكة بقوة ولا توجد اي خروقات على الشريط الحدودي ".واضاف :" الوزارة ارسلت تعزيزات وبدأ العمل بموضوع اكمال المانع الترابي ، وتم نشر نشر حرس الحدود على طول الشريط الحدودي مع سوريا ، واشكالية الجيش والبيشمركة حلت وتم نشر الجيش العراقي على طول الشريط الحدودي مع سوريا "./ انتهى8

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