العمليات المشتركة تعقد مؤتمرا لعرض ابرز نتائج النشاطات العسكرية والامنية

2022/02/01 | 11:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عقدت قيادة العمليات المشتركة مؤتمرا لعرض ابرز النتائج والنشاطات لآخر العمليات العسكرية والامنية بحضور نائب قائد العمليات الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري وقائد جهاز مكافحة الارهاب ورئيس جهاز الامن الوطني وقائد القوة الجوية./ انتهى9

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