2022/02/01 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صبحي_مبارك_مال_الله في السابع والعشرين من شهر كانون الثاني -يناير / 2022 الجاري، مرت الذكرى السابعة و السبعين على وثبة الشعب العراقي الكبيرة التي أدت إلى إفشال المخططات الإستعمارية والرجعية والإقطاع سواء في داخل العراق أو في عموم الشرق الأوسط ومنها الدول العربية هذه المخططات والمشاريع ومنها مشروع الشرق الأوسط، الذي كان يكرّس التدخل في شؤون شعوب المنطقة، وربطها بالمعاهدات العسكرية، فكانت طفرة نوعية في تنظيم وتلاحم الق ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجد للذكرى الرابعة والسبعين لوثبة كانون الثاني 1948!! وثبة الشعب العراقي المجيدة - صبحي مبارك مال الله) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجد للذكرى الرابعة والسبعين لوثبة كانون الثاني 1948!! وثبة الشعب العراقي المجيدة - صبحي مبارك مال الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).