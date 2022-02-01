هل للخيانة ما يبررها؟ - حنان بديع

2022/02/01 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حنان_بديع يقول فلاديمير لينين "المثقفون هم أكثر الناس قدرة على الخيانة، لأنهم أكثرهم قدرة على تبريرها".



لكن هل للخيانة ما يبررها؟وهل يمكن أن يخوننا من يحبنا أي ثم هل تتناقض الخيانة فعلاً مع الحب ولا يجتمعان؟الواقع يقول أن هذا يحدث كثيراً!!والحقيقة أيضا أن الخيانة تقع ما أن تصبح فكرة! لكن الجلي أننا نهرب من مواجهة هذه الآفة ويرعبنا مجرد الإعتراف بوجودها في تفاصيل حياتنا، والدليل هي تلك ال ......





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