وفاة المرجع الديني آية الله لطف الله الصافي الكلبايكاني عن عمر تجاوز ال100 عام

2022/02/01 | 11:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي المرجع الديني آية الله العظمى

الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني أحد

كبار مراجع حوزة قم المقدسة.



وقالت

وسائل الإعلام الإيرانية، إن “المرجع

الديني البارز في مدينة قم المقدسة آية

الله العظمى الشيخ ل

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