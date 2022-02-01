شاحنة تتسبب بزحام شديد وأضرار مادية بمجسر لعبور المشاة “صورة”

2022/02/01 | 11:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتسبب سايق شاحنة، اليوم الثلاثاء، بزحام شديد وأضرار مادية بمجسر لعبور المشاة.ووقع الحادث عند كلية الصيدلة من جهة جامع ام الطبول بأتجاه جسر الجادرية في بغداد.ونتيجة بقاء قلاب الشاحنة مفتوحا وهو يسير بسرعة كبيرة بقت الشاحنة معلقة وسط الشارع.

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