2022/02/01 | 11:37 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد..
أكد النائب الكردي المستقل السابق ريبوار كريم، الثلاثاء، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني “البارتي” يصارع للظفر بمنصب رئيس الجمهورية من اجل استمرار توظيف فساده داخل إقليم كردستان.
وقال كريم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الأحزاب الكردية جميعها فشلت في كسب ثقة الشعب الكردي في الانتخابات الأخيرة”، مبينا ان “الشعب الكردي رافض بالمجمل للعملية السياسية […]
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أكد النائب الكردي المستقل السابق ريبوار كريم، الثلاثاء، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني “البارتي” يصارع للظفر بمنصب رئيس الجمهورية من اجل استمرار توظيف فساده داخل إقليم كردستان.
وقال كريم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الأحزاب الكردية جميعها فشلت في كسب ثقة الشعب الكردي في الانتخابات الأخيرة”، مبينا ان “الشعب الكردي رافض بالمجمل للعملية السياسية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سياسي كردي: البارتي يتصارع للظفر بالرئاسة لاستمرار توظيف فساده) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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