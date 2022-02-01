 سياسي كردي: البارتي يتصارع للظفر بالرئاسة لاستمرار توظيف فساده

2022/02/01 | 11:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد النائب الكردي المستقل السابق ريبوار كريم، الثلاثاء، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني “البارتي” يصارع للظفر بمنصب رئيس الجمهورية من اجل استمرار توظيف فساده داخل إقليم كردستان.وقال كريم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الأحزاب الكردية جميعها فشلت في كسب ثقة الشعب الكردي في الانتخابات الأخيرة”، مبينا ان “الشعب الكردي رافض بالمجمل للعملية السياسية […]

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