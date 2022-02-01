أمريكا تعتزم تصنيف قطر

2022/02/01 | 11:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنفت أمريكا قطر كـ"حليف رئيسي خارج الناتو" خلال زيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى واشنطن كأول زعيم خليجي يزور أمريكا منذ تنصيب جو بايدن رئيسا لأمريكا

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