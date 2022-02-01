بالصور.. الخريجون في ديالى يتظاهرون ويطالبون بتحقيق ثلاثة مطالب

2022/02/01 | 11:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تظاهر المئات من الخريجين في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بتحقيق 3 مطالب تخص التعيينات.وقال مصدر محلي في ديالى، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “المئات من خريجي الكليات من مختلف مناطق المحافظة خرجوا في تظاهرة سلمية امام تربية ديالى”.وأضاف المصدر، أن “التظاهرات انتقلت إلى امام مبنى المحافظة ثم بدأت تجوب […]

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الخريجون في ديالى يتظاهرون ويطالبون بتحقيق ثلاثة مطالب أولاً على ايرث نيوز.

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