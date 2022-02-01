 الإطار يعلن التحرك باتجاه جمع تواقيع نيابية لتغيير سعر صرف الدولار

2022/02/01 | 11:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشفت النائبة عن الإطار التنسيقي ابتسام الهلالي، الثلاثاء ، عن تحرك الإطار من اجل جمع تواقيع نيابية لاعادة سعر صرف الدولار إلى سعره السابق ، مستغربة من اصرار الحكومة على ابقاء سعر الصرف خاصة مع انتعاش أسواق النفط خلال الأسابيع الماضية.وقالت الهلالي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الإطار التنسيقي يتحرك باتجاه جمع […]

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