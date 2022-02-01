توجيه من الكاظمي.. شركات استثمارية تنشئ البنى التحتية في أراضي مبادرة ’داري’

2022/02/01 | 11:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، الجهات المعنية، بالتعاقد مع شركات استثمارية لانشاء البنى التحتية في المناطق التي ستوزع فيها الأراضي السكنية ضمن مبادرة (داري).

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وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (1 شباط 2022): إن "عملية تسليم قطع الأراضي إلى المشمولين بمبادرة (داري) التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تتم على شكل وجبات"، لافتاً إلى أن" وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة هي من ستشرف على عملية التوزيع بعد أن تم تكليفها بفرز جميع قطع الأراضي في عموم المحافظات".

وأشار إلى أن" الكاظمي أبلغ وزارة الإعمار بالتعاقد مع شركات استثمارية لغرض انشاء البنى التحتية الكاملة للأماكن التي ستوزع فيها القطع السكنية، وإنشاء أبنية للخدمات من المراكز الصحية والمدرسية حتى تكون صالحة للسكن".

وصوّت مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة، في 22 أيلول 2021، على آلية توزيع الأراضي السكنية وفق مبادرة (داري)، فيما أشار وزير التخطيط خالد بتال الى أنه سيتم توفير القروض من المصارف الحكومية للمواطنين المشمولين بالأراضي السكنية.

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