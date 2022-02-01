تحذيرات من مخاطر زج المجتمع العراقي في سياسية مقاطعة منتوجات دول معينة

2022/02/01 | 11:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حذر الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي، الثلاثاء، من مخاطر زج المجتمع العراقي في صراعات سياسية باتجاه مقاطعة استيراد الالبان من دولة معينة قد تكون لها اثار ابعد وأكثر خطورة.وقال العلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “استخدام الملفات الاقتصادية ضمن الحملات السياسية خاصة على المستوى الدولي محاولة لاثار القضايا الاقتصادية داخل المجتمع ضد منتوجات دولة […]

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