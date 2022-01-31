لشعوره بالعار.. عراقي يقتل شقيقه المتحول جنسيا (صور)

2022/02/01 | 11:54 - المصدر: السومرية نيوز

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خبر مفاده مقتل متحول جنسي على يد شقيقه في محافظة دهوك.

وقد عثر على جثة قرب قرية "بابوخكي" التابعة للناحية بمحافظة دهوك، وأعلنت مديرية شرطة دهوك الخبر مؤكدة أن: "الجثة هي لشاب متحول جنسيا، كان يروج خلال الفترة الأخيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتحوله من ولد إلى بنت، لذلك قام شقيقه بقتله..



هذه معلومات أولية وهي بحاجة إلى تحقيق مفصل".

وأشارت المعلومات أن "العائلة أبلغت الشرطة عن إقدامها على قتل إبنها وذلك بسبب شعورهم بالعار".

مقتل متحول جنسياً على يد اخيه في دهوك.بعد تلقيهم اتصال بوجود حالة قتل، شرطة دهوك تعثر على جثة شخص يبلغ من العمر "23 عاما" مقتول ومرمي في اطراف احدى قرى محافظة دهوك وحسب المعلومات انه قتل على يد شقيقه.



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— ضابط ☆ Officer (@OfficerKurdish) January 31, 2022

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