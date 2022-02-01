2022/02/01 | 11:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: الحـبس الشديد لرئيس هيئـة استثمار بغداد السابق لإخلاله بواجباته الوظيفيَّة

ظهرت المقالة النزاهة: الحـبس الشديد لرئيس هيئـة استثمار بغداد السابق لإخلاله بواجباته الوظيفيَّة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: الحـبس الشديد لرئيس هيئـة استثمار بغداد السابق لإخلاله بواجباته الوظيفيَّة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: الحـبس الشديد لرئيس هيئـة استثمار بغداد السابق لإخلاله بواجباته الوظيفيَّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).