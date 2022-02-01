العراق صدّر 75% من حصته الانتاجية للنفط في كانون الثاني.. تشغيل المحطات الكهربائية أفقد العراق نحو مليار دولار

2022/02/01 | 11:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تمكن العراق من تصدير 75% فقط من انتاجه النفطي المسموح خلال شهركانون الثاني المنصرم وفق اتفاق اوبك، حيث اعلنت وزارة النفط اليوم الثلاثاء الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي.

وقالت الوزارة في بيان انه بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (99) مليونا (286) الفا و(78) برميلاً، بايرادات بلغت ( 8.27 ) مليار دولار .

واشارت الاحصائية الى ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (96) مليون و(430) الف و (596) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليونا و(545) الفا و(656) برميلا” .

وبلغ معدل الصادرات اليومية (3) مليون و(203) الف برميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد ( 83.246 ) دولارا” .

وبحسب اتفاقية اوبك+ فأن حصة العراق الانتاجية خلال كانون الثاني قد حددت بـ4.281 مليون برميل يوميًا، وبما ان العراق صدّر منها خلال كانون الثاني 3.203 مليون برميل يوميًا فقط، بذلك فأن العراق استهلك داخليًا مليون و87 الف برميل.

وتبلغ الطاقة التكريرية لمصافي العراق في الوقت الحالي 800 الف برميل يوميًا، مايعني ان 287 الف برميل من النفط الخام تم استهلاكها ربما لتشغيل محطات الكهرباء.

لذا فأن العراق فقد ايرادات 287 الف برميل يوميًا بسبب مشاكل الغاز وقام بحرقها لتشغيل محطات الكهرباء بدلًا من تصديرها، لذا فأن العراق خسر اكثر من 23 مليون دولار يوميًا، او نحو 700 مليون دولار خلال كانون الثاني.

ولولا مشكلة عدم توفر الغاز لكان العراق قد صدر هذه الـ287 الف برميل يوميًا، وأصبحت ايرادات العراق خلال كانون الثاني أكثر من 9 مليار دولار بدلًا من 8.27 مليار دولار.

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