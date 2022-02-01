الدولار يسجل انخفاضا في السوق المحلية لهذا اليوم

2022/02/01 | 11:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادسجب سعر صرف الدولار في البورصة المحلية اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا امام الدولار.وبلغ سعر الصرف لكل 100 $ في بورصة الكفاح 147,800 دينار عراقي.اما السعر في اغلب صيرفات بغداد شراء 147,500 بيع 148,250 ———————————— السليمانية – بورصة 147,975 ——————— البصرة – بورصة 147,850 ——————— اربيل – بورصة 147,925 ———————- الموصل – بورصة 147,900

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