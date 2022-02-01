"الشارقة للتراث" يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بـأكثر من 350 اصداراً

2022/02/01 | 12:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشارقة / نينا / يشارك معهد الشارقة للتراث في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الثالثة والخمسين بجناح يضم إصدارات عدة تزيد على 350 إصداراً في التراث والثقافة والتاريخ والأنثروبولوجيا وأدب الرحلات وغيرها.ويطلق الجناح برامج توقيعات للاصدارات المصرية لنخبة من الكتّاب والباحثين بالإضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة ، اضافة الى عدد من اللقاءات العلمية والثقافية مع مجموعة من المؤسسات المصرية لتعزيز التعاون المشترك في المجالات العلمية والثقافية وفي صناعة الكتاب والنشر وتوقيع اتفاقيات الشراكة ، منها اتفاقية مع جامعة القاهرة وأخرى مع جامعة الفيوم بالاضافة إلى زيارات علمية إلى مؤسسات تراثية وأرشيفية وكذلك جلسة علمية حول عوالم التراث الإماراتي وتجربة المعهد واسهاماته ..وقال رئيس وفد المعهد المشارك في المعرض الدكتور عبد العزيز المسلّم رئيس المعهد :" نحرص على المشاركة في معارض الكتاب العربية والعالمية حيث تأتي ضمن رؤية المعهد الثقافية الشاملة والمتكاملة والرامية إلى رفد الساحة الثقافية بنتاجات علمية قيّمة تراعي المعايير العلمية والضوابط الأكاديمية المتعارف عليها في مجال النشر العلمي "./انتهى

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