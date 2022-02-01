منتخبنا بالطقم الابيض والاخضر في مواجهة لبنان

2022/02/01 | 12:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / عقدَ المؤتمر الفني لمباراة منتخبنا الوطنيّ ونظيره اللبناني، صباح اليوم الاثنين، عبر محادثة (اون لاين) لتحديد أطقم المنتخبين، والتأكيد على بعض الإرشادات والتعليمات التي تخص المباراة.مثّل الجانب العراقي المدير الإداري (غيث مهنا) من مكان الحجر الصحي الخاص به في طهران، بالإضافة إلى طبيب المنتخب الوطني (عبد الكريم الصفار) من مقر إقامةِ الوفد العراقي في بيروت.وتم تحديدُ أطقم المنتخبين، حيث سيلعب منتخب العراق مرتدياً القميصَ الأبيض والسروال الأخضر والجوارب البيضاء، وسيكون زي حراس المرمى باللون الأزرق، وستجري عمليات التسخين والإحماء قبل المباراة باللون الفضي، بينما سيرتدي المنتخب اللبناني الطقمَ الأحمر الكامل ويرتدي حراسه الزي الأسود الكامل، بينما ستكون عمليات التسخين والإحماء باللون الذهبي./انتهى

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