عام على اغتيال لقمان سليم في لبنان.. والتحقيق

2022/02/01 | 12:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عام من اغتياله داخل سيارته في جنوب لبنان، لا تزال عائلة لقمان سليم، الباحث والناشط السياسي المعارض بشراسة لحزب الله، تنتظر تحقيق العدالة في بلد يحفل تاريخه باغتيالات سياسية وبثقافة الإفلات من العقاب، بحسب وكالة فرانس برس.

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