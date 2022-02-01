بايدن لوزير دفاعه: افعل كل ما بوسعك لحماية الامارات والسعودية من ضربات اليمنيين!

2022/02/01 | 12:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أمرا إلى وزير الدفاع لويد أوستن، عقب الهجمات الصاروخية التي شنتها القوات المسلحة اليمنية اليمنية على الإمارات والسعودية.وقال بايدن للصحفيين في المكتب البيضاوي، إن “الإمارات تمكنت بنجاح من ردع صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون فجر أمس الاثنين”، مشيرا إلى أنه “أمر وزير الدفاع لويد أوستن بفعل […]

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