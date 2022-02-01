النزاهة: الحبس الشديد لرئيس هيئـة استثمار بغداد السابق لإخلاله بواجباته الوظيفيَّة

2022/02/01 | 12:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار حكم حضورياً يقضي بالحبس الشديد لرئيس هيئة استثمار بغداد السابق لاخلاله بواجباته الوظيفيَّة.وذكرت دائرة التحقيقات وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرار الحكم في القضيَّة التي حقَّقت فيها بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني رقم (29) وأحالتها إلى القضاء، وبحسب بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “أفادت […]

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