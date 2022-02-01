2022/02/01 | 12:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن صدور قرار حكم حضورياً يقضي بالحبس الشديد لرئيس هيئة استثمار بغداد السابق؛ لاخلاله بواجباته الوظيفيَّة.وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرار الحكم في القضيَّة التي حقَّقت فيها بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني رقم (29) وأحالتها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النـزاهـة: الحـبس الشديد لرئيـس هيئـة استثـمار بـغـداد السابـق لإخلاله بواجباته الوظيفيَّة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النـزاهـة: الحـبس الشديد لرئيـس هيئـة استثـمار بـغـداد السابـق لإخلاله بواجباته الوظيفيَّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).