هكذا تضبط ساعة الجسم البيولوجية لدى السفر

2022/02/01 | 12:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني بعض المسافرين خلال الأيام الأولى من وصولهم إلى وجهة سفرهم من اضطرابات في النوم، بسبب فارق الوقت الكبير، خاصة إذا كانت رحلاتهم عبارة عن مسافات طويلة..فماذا تنصح المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، المسافرين قبل سفرهم؟

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