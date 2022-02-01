2022/02/01 | 12:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "مودرنا" الأسبوع الماضي، عن تلقّي أوّل المشاركين في المرحلة الأولى من الاختبارات السريريّة لقاح "إيدز" التجريبي، الذي يعتمد تقنية مرسال الرنا (mRNA).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختبار لقاح جديد مضاد لمرض "الإيدز" يعتمد تقنية مرسال الرنا من "مودرنا") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختبار لقاح جديد مضاد لمرض "الإيدز" يعتمد تقنية مرسال الرنا من "مودرنا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).