2022/02/01 | 12:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن الفنان المصري محمد صبحي، انه رفض عرضًا بـ”ملايين الدولارات” لتقديم عمل مسرحي على هامش موسم الترفيه في السعودية.وقال صبحي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” على فضائية “الحدث اليوم” المصرية، إنه تعرض للنقد بسبب تعليقاته الأخيرة على تطورات الحركة الفنية في السعودية.وتابع: “قلت إن مصر لها ريادة منذ 120 في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد صبحي: رفضت عرضا بملايين الدولارات لعرض مسرحية في السعودية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد صبحي: رفضت عرضا بملايين الدولارات لعرض مسرحية في السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).