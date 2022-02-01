ساكو والسفير الامريكي يبحثان أوضاع المسيحيين والأقليات في العراق

2022/02/01 | 12:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم لويس ساكو، اليوم الثلاثاء، مع السفير الامريكي ماثيو تولر اوضاع المسيحيين وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة.وذكرت الكنيسة في بيان ورد لوكالة “ايرث نيوز”، ان “الكاردينال ساكو استقبل اليوم في الصرح البطريركي بالمنصور، سفير الولايات المتحدة الامريكية في العراق ماثيو تولر، وتباحثا في اوضاع المسيحيين والاقليات وتشجعيهم […]

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