بغداد.. لص يسرق 35 مليون دينار ويسقط في يد الشرطة

2022/02/01 | 12:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، القبض على متهم بسرقة 35 مليون دينار في العاصمة بغداد.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 شباط 2022)، أنّ "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة اجرام ابي غريب، تمكنت من القاء القبض على متهم اقدم على سرقة مبلغ مالي قدره (35) مليون دينار من داخل دار احد المواطنين".

وبينت المديرية أنّه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه اصوليا".

وأشار البيان أنّه "إلى ذلك نفذت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد أوامر قبض قضائية أخرى بحق عدد من المتهمين المطلوبين بقضايا جنائية مختلفة، وضبط عجلات مطلوبة ضمن مكاتبها في جانبي الكرخ والرصافة، وفي الاثناء تم اتخاذ الإجراءات القانونية اصوليا بحق المتهمين والمضبوطات".

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