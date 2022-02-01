2022/02/01 | 12:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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النزاهة: رئيس مجلس النواب ونائبه الأول يفصحان عن ذمتيها المالية للعام 2022 » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 12:40

واع/

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