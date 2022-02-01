تايلاند تعيد فتح أبوابها أمام جميع المسافرين بدون حجر صحي

2022/02/01 | 12:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة السياحة التايلاندية، الاثنين، أنه يمكن للمسافرين الملقحين بالكامل من أي بلد في جميع أنحاء العالم التقدم بطلب للحصول على دخول بدون حجر صحي إلى تايلاند من خلال برنامج "Test & Go" الخاص بها، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

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