المفوضية: نترقب تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات

2022/02/01 | 12:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينصّ القانون العراقي على إجراء انتخابات المجالس المحلية كل 4 سنوات.

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