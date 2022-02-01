البنك المركزي باع نصف ايرادات النفط خلال كانون الثاني من العملة الصعبة

2022/02/01 | 12:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تجاوزت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال شهر كانون الثاني الماضي أكثر من 4 مليارات دولار، وبذلك فأن نصف ايرادات النفط التي بلغت اكثر من 8 مليار دولار خلال كانون الثاني، قد بيعت من قبل البنك المركزي لغرض توفير السيولة بالدينار لتسديد التزامات الدولة وعلى رأسها الرواتب.

وباع البنك المركزي خلال شهر كانون الثاني الماضي في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 4 مليارات و114 مليونا و079 الف دولار، وبمعدل 195 مليونا و 908 آلاف و523 دولارا يوميا، منخفضة بشكل طفيف عن شهر كانون الاول الماضي الذي بلغ معدل المبيعات فيه 4 مليارات و195 مليونا و 909 آلاف و396 دينارا”.

وذهبت معظم هذه المبيعات على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.

وبلغت ايرادات العراق من النفط اكثر من 8 مليار دولار خلال كانون الثاني.

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