الإعلان عن تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة لبنان

2022/02/01 | 12:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تشكيلة منتخبنا الوطنيّ لمواجهةِ نظيره اللبناني التي تقام اليوم الثلاثاء في ملعب صيدا في بيروت بالساعةِ الثالثة عصرًا.

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