2022/02/01 | 12:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امتد وميض برق لقرابة 500 ميل (800 كيلومتر) عبر ثلاث ولايات أميركية، ليسجل رقما قياسيا عالميا غير مسبوق.

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