 الفتح: عدم نفي معلومات اتهام اكرم القيسي يؤكد صحتها

2022/02/01 | 12:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد القيادي في تحالف الفتح محمد البلداوي , الثلاثاء , ان عدم الرد على معلومات استخبارية لفصائل المقاومة العراقية عن تورط المتهم اكرم القيسي باستهداف مطار بغداد الدولي مؤخرا دليل على ان المعلومات صحيحة ومؤكدة, مبينا ان القوات الأمنية يتوجب عليها كشف الحقائق الكاملة عن المتهم والجهات التي تقف خلفه.وقال […]

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