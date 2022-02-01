مسؤولة اممية: امرأة عراقية من كل ثلاث معرضة للعنف الأسري

2022/02/01 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان السلطات العراقية إلى التدخل لوقف العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وقالت ريتا كولومبيا أنَّ المسح الشامل لأوضاع الصحة الاجتماعية للنساء، أظهر الحاجة إلى التدخل لوقف العنف القائم ضد النساء، إذ أظهر أنَّ واحدةً من كلِّ ثلاث نساء في العراق، معرَّضة للعنف، ما يستدعي التدخل لاتخاذ بعض الإجراءات الكفيلة بوقف العنف ضدّ النساء والفتيات، من خلال إيجاد فرص عمل لهنَّ.

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