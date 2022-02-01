2022/02/01 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لفتت منظمة الصحة العالميَّة إلى ضعف معدلات التلقيح في العراق مقارنة مع الدول المجاورة، بالإضافة الى ارتفاع حاد في عدد الإصابات.

وقال منسق مكتب السليمانية في منظمة الصحة العالمية إنَّ بعض الدول المجاورة للعراق وصلت إلى نسبة تطعيم تتراوح بين 50 ـ 60 بالمئة، لذلك دعمت منظمة الصحة العالمية العراق بحملة لزيادة عدد الملقحين، مشيراً الى ان تسجيل نسب مضاعفة للإصابات خلال الشهر الماضي مقارنة مع العام الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: مستويات التلقيح في العراق ضعيفة جدا والإصابات تتضاعف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: مستويات التلقيح في العراق ضعيفة جدا والإصابات تتضاعف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).