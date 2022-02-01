مصادر سياسية: اجتماع مرتقب مع قوى الإطار لنقل موقف الصدر وحلحلة الأزمة

2022/02/01 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر سياسية مطلعة عن أن الوفد السياسي الذي التقى مقتدى الصدر في الحنانة، يجري اتصالات للقاء قوى الإطار التنسيقي.

وقالت المصادر ان الوفد المشترك يجري اتصالات لعقد اجتماع مع قوى الإطار في بغداد لنقل موقف الصدر النهائي، ومحاولة إقناع هذه القوى بخلق تقارب جديد بين الطرفين، قبل موعد جلسة للتصويت على رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل.

وأكدت أن حلحلة الأزمة ستتوقف على رد الإطار على موقف الصدر، المتضمن استبعاد نوري المالكي، وهو ما يمكن أن يتضح خلال الساعات المقبلة.

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