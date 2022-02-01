العدل تعزل 8 موظفين لارتكابهم مخالفات قانونية

2022/02/01 | 13:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن صدور عقوبة العزل بحق ثمانية موظفين بضمنهم حراس سجون خلال الشهر الماضي، لارتكابهم أخطاء وتجاوز القانون الوظيفي.وذكر إعلام الوزارة في بيان ورد لوكالة “ايرث نيوز”، إن “وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد، اصدر عدداً من قرارات عزل من الوظيفة بحق موظفين وحراس إصلاحيين لمخالفتهم القانون […]

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