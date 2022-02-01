“فار” حاضر في مباراة العراق ولبنان

2022/02/01 | 13:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد الاتحاد العراقي بكرة القدم، ان حكم الفيديو المساعد “فار” سيكون حاضراً في مباراة العراق ولبنان مساء اليوم الثلاثاء.وقال مشرف المنتخب الوطني غيث مهنا في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “حكم الفيديو المساعد سيكون حاضراً في مواجهة العراق ولبنان مساء اليوم الثلاثاء وفق ما معمول به في جميع مباريات التصفيات”.واوضح ان “توقيت […]

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