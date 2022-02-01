اكتشاف كوكب خارجي متطرف يملك غلافا جويا مشابها للأرض

2022/02/01 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

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على بعد نحو 322 سنة ضوئية من الأرض، يدور كوكب متطرف يسمى WASP-189b حول أحد أكثر النجوم سخونة في الكون، HD 133112.وبحسب "سي نت"، يقترب WASP-189b من نجمه بمقدار عشرين مرة أكثر مما نحن عليه من الشمس، وتصل درجة حرارة النهار فيه إلى 5792 درجة فهرنهايت (3200 درجة مئوية).

ويتكون الكوكب الخارجي الحارق أيضا من الغاز ويبلغ حجمه حجم كوكب المشتري بنحو 1.5 مرة، بمعنى أنه يمكنه استيعاب 1950 كوكبا بحجم الأرض بداخله.

وعلى الرغم من أنه غير صالح للسكن على الإطلاق (على الأقل كما نفهمه)، فإن الكوكب الخارجي WASP-189b هو الأول الذي تمكن فيه العلماء من استكشاف طبقات الغلاف الجوي المتميزة، ولكل منها تركيباتها الكيميائية وخصائصها.

ومنذ اكتشافه في عام 2018، يعتقد العلماء بشكل مفهوم جدا أن WASP-189b لا يشبه أي جرم سماوي في نظامنا.



لكن في ورقة بحثية نُشرت في مجلة Nature Astronomy، وجد فريق من العلماء طريقة تربط الأرض بقريبها الكوني البعيد، مشيرين إلى أن الغلاف الجوي لأحد أكثر الكواكب المعروفة تطرفا قد يكون له طبقات متمايزة أيضا، وإن كان ذلك بخصائص مختلفة جدا، مثل كوكبنا.

وهنا على الأرض، لدينا طبقة من الغلاف الجوي تسمى التروبوسفير تبدأ عند مستوى سطح البحر وتحتوي على طن من بخار الماء.



وتنشأ هناك الغيوم، وبالتالي الطقس مثل المطر والثلج.



وفوق ذلك، لدينا طبقة الستراتوسفير، موطن طبقة الأوزون، التي تحمينا من أشعة الشمس فوق البنفسجية.

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