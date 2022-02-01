تظاهرة لمئات الخريجين وسط محافظة عراقية.. 3 مطاليب في ان واحد

2022/02/01 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

تظاهر المئات من الخريجين في ديالى، اليوم الثلاثاء، رافعين 3 مطاليب في ان واحد.

وقال ابراهيم الشمري متظاهر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "المئات من خريجي الكليات من مختلف مناطق ديالى خرجوا في تظاهرة سلمية امام تربية ديالى ثم انتقلت الى امام مبنى المحافظة ثم بدات تجوب الشوارع الرئيسية في بعقوبة رافعين لافتات دونت فيها مطاليبهم الثلاثة وهي الاسراع بالحذف والاستحداث والتقاطع الوظيفي والتعاقد مع الخريجين وفق قرار315".

واضاف الشمري، ان "التظاهرة تعبر عن اكثر من 10 الاف خريج عاطل عن العمل في ديالى والاعداد في تزايد سنويا مؤكدا بان التظاهرة رسالة لمصدر القرار في ديالى وبغداد بضرورة الانتباه لشريحة كبيرة تعاني الامريين بسبب البطالة والفقر".

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