منح اجازتي استثمار في مجالي السكن والموانئ في البصرة بكلفة تتجاوز 330 مليون دولار

2022/02/01 | 13:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / منحت هيئة استثمار البصرة اجازتي استثمار في مجالي السكن والموانئ ، بكلفة تتجاوز 330 مليون دولار امريكي.وقال رئيس الهيئة علاء عبد الحسين في تصريح صحفي :" ان إجازة استثمار قد منحت لشركة ( ICTSI) الاماراتية لادارة و تشغيل رصيف 20 و بناء 3 ارصفة أخرى في ميناء ام قصر الشمالي بكلفة 243 مليون دولار امريكي ".واضاف" ان إجازة استثمار اخرى منحت لغرض انشاء مجمع سكني لموظفي بلديات البصرة في قضاء شط العرب بكلفة تتجاوز 123 مليار دينار عراقي ، لتوفير 758 وحدة سكنية ، بنظام الدفعات على مساحة 172 دونم "./ انتهى

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