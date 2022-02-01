البصرة تناقش تغيير فقرات بالروزنامة الزراعية لدخول المحاصيل عبر منفذي الشلامجة وسفوان

2022/02/01 | 13:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / ناقش المعاون الاداري لمحافظ البصرة، معين الحسن مع مديري المنافذ الحدودية ، استحصال الموافقات الرسمية لتغيير فقرات الروزنامة الزراعية في استيراد الفواكه والخضر عبر منفذي سفوان والشلامجة الحدوديين.وقال الحسن في تصريح صحفي :" ان التعليمات التي يصدرها ديوان محافظة البصرة حول الاستيراد ، تهدف لتقليل الفارق في السعر للمواد التي تستورد من المناطق الشمالية والتي تثقل كاهل المواطن".واضاف :" ان المحافظ يتابع اهمية ادراج فقرة ادخال عدد من المحاصيل الزراعية في الروزنامة الزراعية ورفع توصية الى مجلس الوزراء لاستيراد الخضر والفواكه من منفذي الشلامجة وسفوان الحدوديين "./انتهى

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