الصحة العالمية تحذر من مخاطر النفايات الناجمة عن الجائحة

2022/02/01 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت منظمة الصحة العالمية ،اليوم الثلاثاء، من المخاطر التي تمثلها النفايات الطبية الناتجة عن جائحة كورونا.

وأكدت المنظمة ان الكميات الهائلة والتي تقدر بعشرات الآلاف من الأطنان من النفايات الطبية الاضافية الناجمة عن معالجة المصابين بالفيروس تشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة فضلا عن تسببها في ضغط كبير على أنظمة إدارة نفايات الرعاية الصحية.

وشدد مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان على ضرورة تزويد العاملين الصحيين بمعدات الحماية الشخصية المناسبة لافتا الى أهمية ضمان إمكانية استخدامها بأمان من دون التأثير على البيئة المحيطة.

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