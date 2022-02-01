شاخوان عبد الله: لا تأجيل لجلسة انتخاب الرئيس ولو لساعة واحدة

2022/02/01 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله ،اليوم الثلاثاء، اكتمال جميع الاستعدادات الفنية لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، الاثنين المقبل.

وشدد على أن انتخاب رئاسة الجمهورية، لن يتأجل، ولو لساعة واحدة من موعده المقرر، مضيفاً أن رئاسة البرلمان ملتزمة بالتوقيتات الدستورية، وغير مرتبطة بالخلافات السياسية بين المتنافسين، وهي ماضية في الاستحقاق الدستوري، بعد إعلان أسماء المنافسين وأنهت الاستعدادات الفنية للعملية.

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