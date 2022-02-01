2022/02/01 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة ،اليوم الاثنين، عن عدد أوامر القبض والاستقدام بحق المسؤولين في آخر شهر من العام الماضي.

وذكر بيان للهيئة أن الهيئة نفذت خلال شهر كانون الأول 48 عملية قبض فيما أصدرت 85 أمر قبض واستقدام قضائي بحق وزير وذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين، لافتة الى أن أحكام الإدانة بلغت 294 بلاغاً.

وأشار البيان إلى أن ملفات تسليم الهاربين المطلوبين قضائياً بلغت 20 ملفاً فيما بلغت ملفات استرداد الأموال المهربة خمسة ملفات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحصائية رسمية: 85 أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين خلال شهر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحصائية رسمية: 85 أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين خلال شهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).