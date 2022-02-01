بلاسخارت تزور أهوار العراق: شاهدنا عن كثب التحديات الناجمة عن تغير المناخ ونقص المياة والنمو السكاني(مصور)

2022/02/01 | 13:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت ممثلة الأمم المتحدة بالعراق

جينين هينيس بلاسخارت اهوار العراق

وشاهدت عن كثب التحديات الناجمة عن تغير

المناخ ونقص المياة والنمو السكاني

ونقل تقرير للامم المتحدة بالعراق

اطلعت وكالة نون الخبرية عل

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